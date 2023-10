Hamas lança foguetes contra Jerusalém e deixa feridos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 12:20 Compartilhe

Sirenes de ataque aéreo soaram em todo o centro de Jerusalém, em Israel, depois que o grupo palestino Hamas disparou foguetes contra a cidade. O Times of Israel informou que ao menos três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Hamas, a ofensiva foi uma resposta ao suposto ataque de Israel a casas de civis na Faixa de Gaza. As sirenes ecoaram pelas ruas vazias de Jerusalém, enquanto pessoas assustadas corriam para abrigos antiaéreos subterrâneos. Momentos depois que as sirenes terminaram, dois baques altos, mas distantes foram ouvidos pelos moradores.

💥LIVE Air raid siren in Jerusalem pic.twitter.com/TNVACj4KEi — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) October 9, 2023

A maioria das ruas da cidade, normalmente movimentada, estava sem trânsito, com apenas uma fila de carros conduzindo ao Monte Herzl para o funeral de um soldado britânico que morreu lutando com os militares israelenses na fronteira com Gaza.

