Hamas impõe condições para entrega de remédios para 45 reféns em Gaza

O Hamas estabeleceu, nesta quarta-feira (17), novas condições para a entrega de medicamentos a 45 reféns sequestrados em 7 de outubro e retidos na Faixa de Gaza e se recusou a permitir que as autoridades israelenses inspecionem os caminhões.

“Os caminhões com produtos farmacêuticos entrarão sem inspeção israelense”, afirmou Musa Abu Marzuk, um alto responsável do movimento islamista palestino, na rede social X.

Mas as autoridades israelense rejeitaram a possibilidade de deixar o comboio entrar em Gaza sem uma inspeção prévia, como tem sido feito com todos os caminhões de ajuda humanitária desde que começou a guerra, em 7 de outubro.

“Os cinco caminhões que transportam os medicamentos serão submetidos à inspeção de segurança no ponto da passagem de Kerem Shalom. Quando a inspeção terminar, os caminhões vão entrar na Faixa de Gaza”, declarou à AFP o Cogat, organismo do Ministério israelense da Defesa que coordena as “atividades civis” do exército nos territórios ocupados.

Normalmente, a entrada de ajuda humanitária procedente do Egito transita pela passagem de Rafah, é revista pelos israelenses na passagem de Kerem Shalom e depois retorna para Rafah, de onde será levada para a Faixa de Gaza.

Além de rejeitar a inspeção dos caminhões, o dirigente do Hamas afirmou que, por cada caixa de medicamentos destinada aos 45 reféns, mil unidades serão para os habitantes de Gaza.

“Os medicamentos serão fornecidos por meio de um país em que tenhamos confiança, o Catar, e não a França, como Israel solicitou”, acrescentou.

Assim que entrarem na Faixa, os remédios – destinados tanto à população quanto aos reféns – serão “levados para quatro hospitais diferentes” do território palestino, acrescentou Abu Marzuk.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Catar, “dois aviões pertencentes às forças armadas cataris chegaram à cidade de El Arish, no Egito. Estão carregados com 61 toneladas de ajuda, incluindo medicamentos, fornecidas pelo Estado do Catar e a República Francesa, e produtos alimentícios”.

O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, afirmou que o exército “fará o que puder para comprovar juntamente ao Catar que os medicamentos cheguem aos reféns que precisarem”.

