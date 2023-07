Hamas expõe mísseis e armas em Gaza pela primeira vez

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 5:27 Compartilhe

Centenas de palestinos visitaram, na última sexta-feira (30), em Gaza, a primeira exposição de armas organizada pelas Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, o braço militar do movimento islamista palestino Hamas, que controla o território.

“A resistência é uma imagem e uma lembrança. Tirem fotos de recordação com inúmeras armas e indústrias de armamentos realizadas pela al-Qassam”, dizia o convite do grupo armado divulgado nas redes sociais e em cartazes colocados nas mesquitas.

Na sexta-feira, armas foram exibidas na cidade de Gaza e, para este sábado, estão previstas outras exposições no norte e no centro do território palestino.

É a primeira vez que o Hamas permite que a população tire fotografias de seu armamento. Em geral, é proibido se aproximar das instalações militares da Faixa de Gaza e fotografá-las.

No parque da Praça do Soldado Desconhecido, ao oeste da cidade de Gaza, as Brigadas al-Qassam revelaram uma coleção de mísseis “fabricados localmente”, indicou o grupo.

Também mostraram mísseis do tipo Kornet feitos na Rússia, fuzis e lançadores antiaéreos terra-ar, além de um drone chamado “shihab”.

Na entrada da exposição, um grande cartaz dava as boas-vindas aos visitantes, alguns dos quais chegaram em família, segundo uma jornalista da AFP.

