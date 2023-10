++ Hamas está ‘aberto a discutir trégua’, diz líder ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 17:01 Compartilhe

SAN PAULO, 9 OUT (ANSA) – Moussa Abu Marzuk, um dos líderes do Hamas, declarou à Al Jazeera que o grupo “atingiu seus objetivos” e está aberto a discutir sobre uma possível trégua com Israel.

Em uma entrevista por telefone, ele disse que o Hamas está aberto a “todos os diálogos políticos”, quando foi perguntado se estaria disposto a um cessar-fogo.

Ele também declarou que o Hamas capturou dezenas de cidadãos israelenses com dupla cidadania, incluindo cidadãos russos e chineses. (ANSA).

