Hamas entregará corpos de 5 reféns na quinta, diz mídia

TEL AVIV, 17 FEV (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas deverá entregar na próxima quinta-feira (20) os corpos de pelo menos cinco reféns como parte do acordo de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.

De acordo com a emissora israelense Kan, as Forças de Defesa de Israel (IDF) iniciaram os preparativos para receber os cadáveres em um ponto acordado entre as partes. Os restos mortais serão levados ao Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir para identificação.

Os nomes dos mortos só deverão ser divulgados pelo Hamas na próxima quinta. De acordo com estimativas, deve haver nove reféns sem vida entre os 33 da lista.

A mídia local ainda especulou que o governo israelense exigiu que o Hamas liberte seis reféns vivos no próximo sábado (22), em vez dos três estipulados na trégua. O grupo seria os últimos ainda com vida da relação de pessoas da primeira fase do acordo.

Em troca, Israel permitirá que centenas de prisioneiros palestinos sejam soltos.

O jornal Times of Israel relatou que o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, deseja que o país anexe o norte do enclave palestino, o Corredor Filadélfia e outras áreas estrategicamente importantes.

“Israel abrirá as portas do inferno: uma ocupação completa da Faixa de Gaza, uma cessação total da ajuda. Toda a população será transferida para Al Mawasi, de lá Israel iniciará imediatamente a migração dos moradores de Gaza para outros países”, disse o chefe da pasta em caso de o Hamas não devolver todos os reféns. (ANSA).