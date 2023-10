Hamas e Putin querem destruir democracias, alerta Biden

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2023 - 8:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 20 OUT (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na noite da última quinta-feira (19) para anunciar a necessidade de enviar ajuda financeira para Israel e para a Ucrânia.

Durante sua declaração, o democrata fez uma comparação entre o grupo fundamentalista islâmico Hamas e o presidente russo, Vladimir Putin, afirmando que eles “representam ameaças diferentes, mas têm uma coisa em comum: querem destruir as democracias” que lhes estão próximas.

” Não podemos deixá-los vencer. Recuso-me a deixar isso acontecer”, afirmou Biden lançando o apelo aos americanos e ao Congresso de continuar a apoiar e defender Israel e a Ucrânia.

“É do nosso interesse, é vital para a nossa segurança nacional”, alertou.

No Salão Oval, o presidente dos EUA garantiu que “a liderança americana é o que mantém o mundo unido”, enfatizando que o país ainda é “um farol hoje”.

“Nossos valores nos tornam um parceiro com quem outros países desejam trabalhar. Não vale a pena arriscar todo esse risco abandonando a Ucrânia ou virando as costas para Israel”, declarou.

Biden contou aos americanos sobre a sua recente visita a Israel e o horror do ataque do Hamas, reiterando que a explosão no hospital de Gaza não foi causada pelo governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

Contudo, o líder da Casa Branca não esqueceu os palestinos: “Os Estados Unidos continuam comprometidos com o seu direito à dignidade e à autodeterminação. As ações dos terroristas do Hamas não o fazem desaparecer”.

Biden enfatizou que não se pode “ignorar a humanidade dos palestinos inocentes que só querem viver em paz e ter uma oportunidade”. “Não podemos desistir da paz. Não podemos desistir da solução de dois Estados”.

Sobre a Ucrânia, Biden explicou por qual motivo é necessário deter Putin. “A história nos ensinou que quando os ditadores não pagam podem causar mais mortes e destruição”.

“Portanto, se não travarmos o apetite de Putin pelo poder e controle da Ucrânia, este não se limitará apenas a Kiev”, destaca.

Neste contexto, Biden se prepara para pedir ao Congresso um pacote – estimado segundo rumores em US$ 100 bilhões – “para financiar as necessidades de segurança nacional da América, apoiando os nossos parceiros, incluindo Israel e a Ucrânia”.

(ANSA).

