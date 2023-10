Hamas e Jihad Islâmica confirmam lançamento de intenso ataque de foguetes contra Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2023 - 12:09 Compartilhe

Os braços armados dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica afirmaram nesta quarta-feira (11) que lançaram ataques com foguetes contra o sul e o centro de Israel, e as sirenes de alerta soaram nas áreas israelenses próximas à Faixa de Gaza.

As Brigadas Al-Quds, comandos da Jihad Islâmica, alegaram estar atacando as cidades israelenses de Tel Aviv, Ashdod e Ashkelon, assim como comunidades próximas à fronteira com Gaza, com “intensos bombardeios de foguetes”.

Um hospital em Ashkelon relatou que foi atingido por um foguete disparado de Gaza.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine Al-Qasam, informou que lançou um foguete em direção ao Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, mas as autoridades israelenses não relataram nenhum impacto no local.

