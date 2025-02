Hamas e Israel libertam novas levas de reféns e prisioneiros

ROMA, 8 FEV (ANSA) – Três reféns israelenses, Eli Sharabi, 52, Ohad Ben Ami, 56, e Or Levy, 34, foram libertados neste sábado (8) pelo grupo fundamentalista Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo em vigor na Faixa de Gaza desde 19 de janeiro.

Após a chegada dos homens a Israel, o país também cumpriu sua parte e libertou 183 palestinos que estavam na prisão.

No caso dos israelenses, todos haviam sido sequestrados pelo grupo árabe em 7 de outubro de 2023. Antes da libertação, Sharabi, Ben Ami e Levy foram exibidos em um palco montado pelo Hamas em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, ação que provocou protestos do premiê Benjamin Netanyahu.

“As imagens chocantes que vimos hoje não passarão em branco”, disse o primeiro-ministro, que há havia ameaçado suspender a libertação de prisioneiros árabes caso o caos visto em algumas entregas de reféns se repetisse. “Assim é um crime contra a humanidade”, reforçou o presidente de Israel, Isaac Herzog.

Quanto aos palestinos detidos, dos 183 prisioneiros, 18 cumpriam penas perpétuas; 54, penas longas; e 111 foram detidos em Gaza durante a guerra. Todos chegaram à cidade de Ramallah, na Cisjordânia, sede da Autoridade Nacional Palestina (ANP).

Desde que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor, Hamas e Israel já realizaram cinco libertações, totalizando 21 reféns (16 israelenses e cinco tailandeses) e cerca de 760 palestinos soltos. (ANSA).