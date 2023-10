Hamas diz ter liberado duas reféns norte-americanas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 14:24 Para compartilhar:

O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou na tarde desta sexta-feira, 20, que libertou duas mulheres que eram mantidas reféns. A imprensa israelense afirmou que o governo do país confirmou a libertação.

Segundo informações do Al Qassam, braço armado do grupo, as reféns foram libertadas por conta de questões humanitárias e negociação com o governo do Catar. As duas mulheres são mãe e filha norte-americanas. Elas não foram identificadas pelo Hamas.

A matéria está em atualização.

