TEL AVIV, 10 OUT (ANSA) – Abu Obaida, porta-voz do braço armado do Hamas, declarou em um comunicado que o grupo não vai negociar soltura de reféns sem um cessar-fogo.

“Os reféns estão em risco, mas não negociaremos nada enquanto estivermos sob fogo, com ameaça de invasão ou guerra”, disse na nota, divulgada pela CNN. (ANSA).

