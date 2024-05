Hamas diz que rejeição israelense a plano de trégua em Gaza é volta ‘ao ponto de partida’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 14:13 Para compartilhar:

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta sexta-feira (10), que a “rejeição por parte de Israel” à mais recente proposta de trégua em Gaza representa uma volta das negociações ao seu “ponto de partida”.

O Hamas informou, em nota, que tinha dado seu aval a uma proposta que previa a retirada das tropas israelenses que operam em Gaza e uma troca de reféns israelenses por presos palestinos, com vistas a “um cessar-fogo permanente”. As negociações indiretas, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, terminaram na quinta-feira no Cairo.

