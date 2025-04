Hamas diz que não aceitará acordo parcial de cessar-fogo em Gaza

GAZA, 17 ABR (ANSA) – Um alto funcionário do Hamas garantiu nesta quinta-feira (17) que o grupo fundamentalista islâmico não aceitará nenhum acordo parcial de cessar-fogo do conflito na Faixa de Gaza.

Khalil al-Hayya, principal negociador do movimento, rejeitou a mais recente proposta feita por Israel para interromper temporariamente as hostilidades no enclave palestino.

“O Hamas não vai aceitar nenhum acordo parcial de cessar-fogo. Eles são usados por Benjamin Netanyahu como cobertura para sua agenda política. Não seremos cúmplices dessa política”, afirmou Al-Hayya.

O membro do Hamas acrescentou que o grupo busca um “acordo abrangente” em troca do fim do conflito em Gaza.

Após a rejeição do movimento islâmico, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, pediu ao país que intensifique os combates no enclave.

“Chegou a hora de abrir os portões do inferno para o Hamas, de intensificar os combates até a conquista completa da Faixa de Gaza”, escreveu. (ANSA).