Hamas diz que libertará reféns no sábado, mas não todos

ROMA, 12 FEV (ANSA) – Um porta-voz do Hamas confirmou nesta quarta-feira (12) que os reféns israelenses vão ser libertados normalmente no próximo sábado (15), mas acrescentou que não serão todos.

Em uma entrevista ao Al Jazeera, Sami Abu Zuhri garantiu que o grupo fundamentalista islâmico está “comprometido” em seguir corretamente o cronograma da troca de reféns e prisioneiros, mas surpreendeu ao dizer que não libertará “todos” os três previstos no fim de semana.

De acordo com os termos originais da primeira fase da trégua do conflito na Faixa de Gaza, ao menos três reféns israelenses deveriam ser libertados no dia 15.

O site Axios, citando uma alta autoridade israelense, informou que o país enviou uma mensagem ao Hamas por meio dos mediadores, que são Egito e Catar, dizendo que o acordo de cessar-fogo continuará de pé se o grupo soltar todos os três reféns.

O Hamas enviou hoje uma delegação até Cairo, capital egípcia, para discutir a trégua em vigor no enclave palestino.

O movimento balançou a tênue linha do cessar-fogo ao adiar a próxima libertação de reféns “até novo aviso”. Na ocasião, o grupo acusou Israel de “falhar em cumprir os termos” do acordo fechado em 19 de janeiro. (ANSA).