Hamas diz que está atrasando entrega de reféns até que Israel ‘respeite o acordo’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 13:54 Para compartilhar:

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas indicou neste sábado (25) que está atrasando a libertação do segundo grupo de reféns até que Israel “respeite o acordo”, que entrou em vigor no dia anterior.

As brigadas Ezzedine al Qassam pedem especialmente “a entrada de caminhões de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza” e o respeito aos “critérios de seleção” para a libertação dos presos palestinos, indicaram em um comunicado. Autoridades israelenses confirmaram à AFP que os reféns ainda não haviam sido entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

az-sbh/pc-bc/meb/aa/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias