Hamas diz que entregou 13 reféns israelenses e 7 estrangeiros à Cruz Vermelha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 18:23 Para compartilhar:

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas afirmou neste sábado (25)que entregou 13 reféns israelenses e 7 estrangeiros ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), antes do prazo de meia-noite, em cumprimento ao acordo com Israel.

Os reféns agora estão “a caminho do ponto de passagem de Rafah” em direção ao Egito, informou o Exército israelense. Em troca, 39 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e adolescentes menores de 19 anos, detidos em Israel, devem ser libertados.

az/sbh/dla/vl/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias