Hamas diz que ameaças de Trump encorajam Netanyahu a desistir de cessar-fogo em Gaza

CAIRO (Reuters) – O Hamas disse nesta quinta-feira que as repetidas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os palestinos constituem um apoio ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que ele desista do cessar-fogo em Gaza e intensifique o cerco aos habitantes de Gaza.

Trump exigiu na quarta-feira que o Hamas “liberte todos os reféns agora, e não mais tarde”, incluindo os restos mortais dos reféns mortos, “ou será o fim de tudo para vocês”.

+ Trump faz ameaça de morte contra habitantes de Gaza: ‘Libertem os reféns’

Em uma mensagem de texto enviada à Reuters, o porta-voz do Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, disse: “O melhor caminho para libertar os prisioneiros israelenses restantes é a ocupação entrar na segunda fase e obrigá-la a aderir ao acordo assinado sob o patrocínio de mediadores”.

O acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em janeiro, foi negociado com a participação do enviado de Trump ao lado de enviados do governo Biden. O acordo determina que os reféns restantes sejam libertados em uma segunda fase, durante a qual os planos finais seriam negociados para o fim da guerra.

A primeira fase do cessar-fogo terminou no sábado e, desde então, Israel impôs um bloqueio total a todos os produtos que entram em Gaza, exigindo que o Hamas liberte os reféns restantes sem iniciar as negociações para acabar com a guerra.

Os palestinos dizem que o bloqueio pode causar fome aos 2,3 milhões de pessoas que vivem nas ruínas de Gaza.

Trump fez suas novas ameaças após uma reunião na Casa Branca na quarta-feira com um grupo de reféns que foram libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

“Estou enviando a Israel tudo o que ele precisa para terminar o trabalho, nem um único membro do Hamas estará seguro se vocês não fizerem o que eu digo”, disse ele.

“Além disso, para o povo de Gaza: Um belo futuro os aguarda, mas não se vocês fizerem reféns. Se fizerem isso, vocês estarão MORTOS! Tomem uma decisão INTELIGENTE. LIBEREM OS REFÉNS AGORA, OU HAVERÁ UM INFERNO PARA PAGAR MAIS TARDE!”

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)