Hamas diz que acusações dos EUA incitarão ‘mais massacres’ em hospitais de Gaza

O Hamas rechaçou nesta terça-feira (14) as acusações dos Estados Unidos de que os combatentes do movimento islamista usam hospitais de Gaza para suas operações militares, e afirmou que essas declarações incitarão Israel a “cometer mais massacres”.

“Essas declarações dão luz verde à ocupação israelense para que cometa mais massacres brutais contra hospitais, com o objetivo de destruir o sistema de saúde de Gaza e deslocar os palestinos”, indicou o movimento islamista palestino em um comunicado, no qual afirma “condenar e rejeitar” essas acusações.

“Os Estados Unidos são diretamente responsáveis por permitir a guerra genocida de Israel contra Gaza”, acrescentou o grupo no comunicado, redigido em inglês.

Nesta terça-feira, os Estados Unidos afirmaram que o Hamas e o grupo palestino Jihad Islâmica “operam um núcleo de comando e controle do [hospital] Al Shifa na Cidade de Gaza”, segundo John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em linha com as acusações das autoridades israelenses.

“Isso é um crime de guerra”, disse Kirby à imprensa.

Nesta terça-feira, milhares de civis seguem presos no hospital Al Shifa, o maior de Gaza, em uma situação que a ONU classificou como “horrível” em função dos combates entre o Exército israelense e os combatentes do Hamas em território palestino.

