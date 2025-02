Hamas diz estar pronto a ‘rever cerimônia’ de entrega de reféns

TEL AVIV, 24 FEV (ANSA) – O Hamas anunciou nesta segunda-feira (24) que está pronto a rever a cerimônia de restituição de reféns a Israel para “colocar fim na crise” e “libertar os prisioneiros palestinos”.

A informação é do porta-voz da organização extremista, Hazem Qassem, após as críticas do governo israelense à exposição dos sequestrados em palcos na Faixa de Gaza antes de entregá-los à Cruz Vermelha.

Ao mesmo tempo, Israel avisou os mediadores sobre sua disponibilidade de libertar 602 prisioneiros árabes – que deveriam ter sido soltos no último sábado (22) – em troca da restituição dos corpos de quatro reféns ainda nesta segunda. A informação veio de um funcionário israelense citado pelo site Ynet.

De acordo com a fonte, Israel exigiu garantias de que novas cerimônias humilhantes não voltarão a ocorrer durante as próximas trocas, como a que aconteceu na restituição dos corpos dos irmãos israelenses Ariel (4 anos) e Kfir Bibas (9 meses) e do jornalista Oded Lifshitz (83 anos), quando o Hamas expôs os caixões em um palco em Khan Younis.

Segundo o jornal Asharq al Awsat, houve avanços entre os mediadores e membros do Hamas para solucionar a crise.

“É possível que nas próximas horas haja a entrega dos corpos de dois israelenses em troca da libertação de prisioneiros palestinos que deveriam ter sido soltos no sábado”, afirmam fontes citadas pelo periódico árabe. (ANSA).