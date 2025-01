Hamas diz estar disposto a libertar 34 reféns em ‘primeira fase’ de acordo com Israel

Uma autoridade do Hamas informou neste domingo à AFP que o movimento islamita palestino está disposto a libertar 34 reféns israelenses na Faixa de Gaza no que chamou de “primera fase” de um acordo com Israel.

O Hamas “aceitou libertar 34 prisioneiros de uma lista apresentada por Israel, na primeira fase de um acordo de troca de prisioneiros”, disse a fonte, segundo a qual a lista inclui “o conjunto de mulheres, enfermos, crianças e idosos israelenses” que estão entre os reféns.

“O Hamas e os grupos de resistência precisam de cerca de uma semana de calma para se comunicar com os sequestradores e identificar os reféns mortos ou vivos”, ressaltou a fonte.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, destacou que o Hamas ainda não forneceu a lista dos reféns que serão libertados sob acordo.

As negociações indiretas entre o Hamas e Israel foram retomadas neste fim de semana, no Catar, visando a um cessar-fogo e à libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza desde outubro de 2023. Noventa e seis pessoas permanecem retidas no território palestino, das quais 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

A nova rodada de negociações acontece às vésperas da posse do presidente eleito americano, Donald Trump, que já pressionou o Hamas. Entre os principais pontos de bloqueio até agora estão o caráter permanente do cessar-fogo e o governo da Faixa de Gaza após o conflito.

