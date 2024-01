Hamas divulga vídeo que mostra três mulheres israelenses mantidas reféns em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/01/2024 - 12:52 Para compartilhar:

O movimento palestino Hamas divulgou, nesta sexta-feira (26), um vídeo no Telegram, no qual aparecem três mulheres israelenses feitas reféns durante a incursão de comandos islamistas no sul de Israel em 7 de outubro.

Duas das mulheres que aparecem no vídeo, de 5 minutos, apresentam-se como recrutas do Exército israelense, e a terceira, como civil.

As três mulheres foram identificadas pela AFP, por meio de fontes oficiais ou de seu entorno.

As mulheres afirmam que estão detidas há 107 dias, sugerindo que a filmagem foi gravada no domingo.

O vídeo foi publicado pouco depois de o mais alto órgão judicial da ONU ter decidido que Israel deve facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, onde trava uma guerra contra o movimento islâmico palestino Hamas desde outubro.

O tribunal também exigiu a “libertação imediata e sem condições” de todos os reféns.

A incursão de comandos islamistas no sul de Israel resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, e no sequestro de quase 250, segundo balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. De acordo com Israel, 104 permanecem em cativeiro, e 28 morreram.

Pelo menos 26.083 palestinos, a maioria menores de idade e mulheres, morreram na Faixa de Gaza em ações terrestres e bombardeios israelenses lançados em represália, segundo o governo do Hamas, desde 2007 no poder no leste desse pequeno território palestino.

ha-dla/al/ila/js/eg/aa/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias