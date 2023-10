Hamas divulga vídeo de ‘uma das prisioneiras em Gaza’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2023 - 17:27 Para compartilhar:

O movimento islamista palestino Hamas divulgou um vídeo em sua conta oficial no Telegram, nesta segunda-feira (16), de “uma das prisioneiras em Gaza”, no qual aparece uma jovem falando em hebraico.

O vídeo, cuja autenticidade por enquanto é impossível de confirmar, mostra uma jovem acordada e recostada, sendo tratada de um ferimento no braço. Um texto indica que ela foi sequestrada “no primeiro dia” do ataque do Hamas ao território israelense, em 7 de outubro.

