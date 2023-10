Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 16:01 Compartilhe

TEL AVIV, 13 OUT (ANSA) – O Hamas publicou um vídeo, cuja autenticidade não foi verificada, em que aparecem os milicianos armados tendo nos braços diversas crianças israelenses reféns, enquanto um recém-nascido é ninado em um carrinho.

A organização afirma ter feito as filmagens em um kibbutz no primeiro dia do ataque. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias