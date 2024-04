Hamas divulga novo vídeo de reféns

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/04/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 27 ABR (ANSA) – O Hamas divulgou neste sábado (27) um vídeo mostrando dois reféns em Gaza. Eles foram identificados como Keith Samuel Siegel, sequestrado em sua casa em Gaza, e Omri Miran, sequestrado no kibbutz Nahal Oz.

Nas imagens, os dois, muito abalados, relatam “uma condição dura” devido aos bombardeios na Faixa e dirigem palavras de “amor à família”. Os dois sequestrados apelam ao governo israelense para participar das negociações por um acordo para sua libertação.

O final de semana também começou marcado por mais um protesto de familiares dos cerca de 130 reféns feitos pelo Hamas desde o início do conflito, em Tel Aviv, pedindo que se chegue a um acordo para libertar os sequestrados ainda com vida.

Também neste sábado a BBC informou que tropas britânicas podem ser implantadas no enclave palestino para ajudar a fornecer ajuda que chegará por mar.

Os Estados Unidos afirmaram que nenhuma força americana desembarcaria e que uma “terceira parte” não especificada lideraria os caminhões ao longo de uma estrada elevada flutuante até a praia.

Acredita-se que o Reino Unido esteja considerando encarregar as tropas britânicas dessa tarefa quando o corredor de ajuda for aberto no próximo mês. Fontes do governo britânico afirmam que nenhuma decisão foi tomada e que a questão ainda não chegou à mesa do primeiro-ministro Rishi Sunak.

Além dos combates em Gaza, Israel está focada no front do Líbano e deve intensificar os ataques, segundo um alto expoente do Exército de Israel afirmou ao jornal Wall Street Journal.

Segundo ele, interromper a ofensiva seria “perigoso para toda a região”. (ANSA).