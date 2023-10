++ Hamas divulga 1º vídeo de refém franco-israelense ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 18:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 16 OUT (ANSA) – O Hamas divulgou o primeiro vídeo de uma refém israelense.

“Me chamo Maya Sham, tenho 21 anos e sou de Shoham. Neste momento estou em Gaza. No sábado de manhã cedo estava voltando de uma festa na área de Sderot. Fui gravemente ferida na mão. Me levaram a Gaza e me levaram ao hospital por três horas. Cuidaram de mim, fornecendo remédios”, disse.

“Peço apenas que me levem para casa o mais rápido possível para a minha família, meus pais, meus irmãos. Por favor, me deixem sair daqui o mais rápido possível”, disse a refém, que também tem cidadania francesa. (ANSA).

