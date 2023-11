Hamas deve libertar 13 reféns a Israel no 3º dia de trégua

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/11/2023 - 10:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 26 NOV (ANSA) – No penúltimo dia previsto de trégua no Oriente Médio, as forças de Israel informaram que receberam uma nova lista de reféns que deverão ser libertados neste domingo (26) pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A imprensa local informou que as autoridades israelenses estão analisando a relação recebida, já o Al Jazeera declarou que mais 13 pessoas serão liberadas. Israel, por sua vez, precisará cumprir sua parte no acordo ao soltar 39 palestinos detidos antes mesmo de a guerra iniciar.

O Serviço Prisional de Israel diz que os palestinos serão transferidos para a prisão de Ofer, onde passarão por exames médicos pela Cruz Vermelha antes de serem encaminhados para a Cisjordânia ou Jerusalém Oriental.

Alguns intermediários do Catar, citados por veículos de comunicação de Israel, informaram que o grupo de reféns que o Hamas espera libertar hoje inclui nove crianças e quatro mulheres.

Até o momento, o número oficial de pessoas presas na Faixa de Gaza é de 195, mas os israelenses estimam que a quantidade seja superior a 200.

Após horas de tensão, o Hamas liberou 17 reféns de Israel ontem (25) em troca de 39 palestinos que estavam presos em Israel.

Papa – Durante a celebração do Angelus, o papa Francisco agradeceu a Deus pela momentânea trégua no conflito no Oriente Médio.

“Hoje agradecemos a Deus porque finalmente houve uma trégua entre Israel e a Palestina, tanto que alguns reféns foram libertados. Rezamos para que todos eles sejam libertados o mais rapidamente possível. Deixemos que mais ajuda humanitária entre em Gaza e insistamos no diálogo: é a única forma de termos paz.

Quem não quer dialogar não quer paz”, declarou o religioso.

(ANSA).

