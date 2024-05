Hamas convoca palestinos a ‘se levantarem e marchar’ contra ‘massacre’ de Israel em Rafah

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/05/2024 - 19:17 Para compartilhar:

O Hamas afirmou, na noite deste domingo (26), que os palestinos devem “se levantar e marchar” contra o “massacre” do exército israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

“À luz do horroroso massacre sionista cometido esta noite pelo exército de ocupação criminosa contra as barracas dos deslocados (…), convocamos as massas do nosso povo na Cisjordânia, em Jerusalém, nos territórios ocupados e no exterior a se levantarem e marchar furiosamente contra o massacre sionista em andamento”, declarou o grupo islamista palestino em um comunicado.

