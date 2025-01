Hamas confirma nomes de reféns que serão soltos neste sábado

TEL AVIV, 31 JAN (ANSA) – O grupo fundamentalista Hamas confirmou os nomes dos três reféns israelenses que devem ser libertados neste sábado (1º), dando sequência ao acordo de cessar-fogo em vigor na Faixa de Gaza desde 19 de janeiro.

Trata-se de Keith Siegel, 65 anos, Ofer Calderon, 54, e Yarden Bibas, 35. Nascido na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Siegel também tem cidadania americana e foi sequestrado com a esposa, Aviva Siegel, 63, nos atentados de 7 de outubro de 2023 no kibutz Kfar Aza, onde diversos moradores foram massacrados pelo Hamas. Aviva foi libertada em novembro daquele ano.

Calderon foi raptado no mesmo kibutz enquanto tentava se esconder dos terroristas em um abrigo antiaéreo. Ele estava com dois filhos, Sahar, 17 anos, e Erez, 13, ambos soltos em 27 de novembro de 2023.

Já Bibas foi sequestrado no kibutz de Nir Oz e é pai dos meninos Ariel, 5, e Kfir, 2, que ainda estão sob poder do Hamas com a mãe, Shiri. O grupo islâmico disse que os três foram mortos há cerca de um ano em um bombardeio de Israel, que nunca confirmou a informação.

Até o momento, o Hamas já libertou 10 dos 33 reféns israelenses prometidos na primeira fase do cessar-fogo, que deve durar 42 dias, além de cinco tailandeses raptados nos atentados de 2023, porém soltos em uma negociação separada com Bangkok.

Em troca, Israel libertou 400 prisioneiros palestinos, incluindo dezenas de mulheres e menores de idade. Na última entrega de reféns, no entanto, o governo de Benjamin Netanyahu protestou contra a exposição dos israelenses diante de multidões inflamadas em Gaza e exigiu garantias de segurança para as próximas libertações. (ANSA).