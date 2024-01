Hamas confirma mortes de reféns em vídeo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 15 JAN (ANSA) – O Hamas divulgou um vídeo mostrando os corpos dos reféns Yossi Sharabi, 53, e Itai Svirsky, 38.

Nas imagens, Noa Argamani, 26, outra refém, diz que os dois foram mortos em dois bombardeios israelenses diferentes.

A divulgação das imagens sucedeu a divulgação de outro vídeo, no Telegram, em que o Hamas mostrava os rostos dos três reféns são colocados em uma espécie de jogo de adivinhação, acompanhados do texto: “O que acham? Todos mortos? Alguns mortos e alguns feridos? Ainda vivos?”.

Logo em seguida, o Hamas afirmava que informaria sobre o destino dos reféns “nesta noite”.

Os três foram sequestrados com outras cerca de 240 pessoas nos atentados de 7 de outubro.

Um pouco menos da metade dos reféns foi solta em novembro passado, mas Israel acredita que 132 ainda estejam em Gaza.

Esses mesmos três israelenses já haviam aparecido no vídeo do último domingo (14), no qual pedem para as autoridades agirem para garantir seu retorno para casa em segurança.

Após a divulgação, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o Hamas “pratica tortura psicológica contra as famílias dos reféns”.

“O Exército está em contato com as famílias e repassa suas informações confirmadas, e fornecerá mais detalhes em breve. Se a pressão militar na região acabasse, o destino dos reféns ficaria incerto por anos”, disse. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias