Hamas concorda com acordo provisório para libertar dezenas de reféns

O Hamas concordou em princípio e Israel está agora considerando uma proposta para a libertação de pelo menos 50 mulheres e crianças entre cerca de 240 reféns estrangeiros e israelitas detidos pelo Hamas em Gaza, de acordo com um diplomata árabe familiarizado com as negociações, segundo o The Washington Post.

Em troca dos reféns, Israel concordaria com uma pausa de três a cinco dias nos combates, aumentaria a ajuda humanitária a Gaza e libertaria um número indeterminado de mulheres e crianças detidas em prisões israelitas.

Em meio a relatos de que o acordo sobre pelo menos alguns componentes de um acordo pode estar próximo, autoridades dos EUA e outras partes interessadas passaram grande parte da quarta-feira aguardando notícias de Israel, onde as discussões internas estariam em andamento.

O diplomata árabe e outros familiarizados com as negociações, todos os quais falaram sob condição de anonimato sobre as negociações sensíveis, alertaram que o acordo em discussão poderia desmoronar, tal como outros até agora. Propostas anteriores delinearam alguns dos mesmos parâmetros, com diferentes números de reféns envolvidos e condições impostas à sua libertação. O último esboço foi acordado apenas “em termos gerais”, disse o diplomata.

A esperança é que um acordo sobre a libertação de pelo menos alguns dos reféns possa levar a novas negociações sobre a libertação do restante dos detidos em Gaza. O Hamas indicou anteriormente que manterá reféns militares israelitas, estimados em várias dezenas, aparentemente para utilização em trocas separadas de militantes palestinianos detidos em prisões israelitas.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros membros do seu gabinete de guerra recusaram-se a comentar na quarta-feira um potencial acordo de reféns.

