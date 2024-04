AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/04/2024 - 9:21 Para compartilhar:

Uma fonte de alto escalão do Hamas disse à AFP neste domingo que o movimento palestino apresentará na segunda-feira (28), no Egito, uma resposta à contraproposta de Israel para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

“Uma delegação do Hamas, liderada por Khalil Al Hayya, chegará amanhã ao Egito (…) e apresentará a resposta do movimento” à proposta israelense durante uma reunião com autoridades do serviço de inteligência egípcio, afirmou a fonte, que pediu anonimato.

