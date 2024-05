Hamas anuncia morte de refém que pouco antes mostrou vivo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/05/2024 - 17:59 Para compartilhar:

O braço armado do Hamas anunciou neste sábado (11), pelo Telegram, a morte de um refém israelense, mantido em Gaza desde 7 de outubro, que poucas horas antes aparecia vivo em um vídeo divulgado pela organização.

O exército israelense, consultado pela AFP, recusou-se a comentar a informação por enquanto.

O Fórum das Famílias dos Reféns, que representa parte dos parentes dos sequestrados, identificou o refém que aparece no primeiro vídeo como Nadav Popplewell, um israelense-britânico de 51 anos, capturado no kibutz Nirim.

As Brigadas Ezzedine Al Qassam anunciaram no segundo vídeo que o refém havia falecido no sábado e atribuíram a morte “aos ferimentos causados pelos aviões de combate sionistas que bombardearam o local onde estava detido, há mais de um mês”.

O primeiro vídeo, com cerca de 10 segundos e sem indicação da data da filmagem, mostra o refém com um olho inchado e aspecto debilitado, pronunciando seu nome e sua idade. Ele está de pé, diante de uma parede de azulejos brancos, em um local que parece escuro.

A mensagem do braço armado do Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, é acompanhada por hashtags, em árabe e hebraico, que afirmam: “o tempo está acabando” e “seu governo está mentindo”.

A divulgação desses vídeos ocorre em um momento de incerteza sobre o progresso das negociações indiretas entre Israel e o Hamas para firmar um cessar-fogo em Gaza associado à libertação de reféns.

A guerra na Faixa de Gaza eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas perpetraram um ataque sem precedentes em Israel, deixando mais de 1.170 mortos, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Mais de 250 pessoas foram sequestradas e, após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos durante um cessar-fogo em novembro, as autoridades israelenses calculam que 128 permanecem em Gaza, 36 das quais teriam morrido.

A ofensiva de retaliação de Israel deixou até agora 34.971 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que está no poder na Faixa desde 2007.

