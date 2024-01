AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/01/2024 - 8:01 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou neste sábado (27) um balanço atualizado de 26.257 mortos – a maioria mulheres, adolescentes e crianças – na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino, em 7 de outubro.

Durante as últimas 24 horas, 174 pessoas morreram no território, segundo o Hamas, que governa Gaza, que também registro 64.797 feridos no conflito.

