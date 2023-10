Hamas ameaça matar reféns em resposta a bombardeios israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/10/2023 - 15:13 Compartilhe

O grupo islamita palestino Hamas ameaçou, nesta segunda-feira (9), matar reféns em resposta aos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza.

“Cada ataque contra o nosso povo sem aviso prévio será respondido com a execução de um dos reféns civis”, afirmaram, por meio de nota, as Brigadas Ezzeldin al Qassam, braço armado do Hamas.

“O inimigo não entende a linguagem humanitária e ética, então vamos falar com eles em um idioma que eles entendam”, acrescentou o comunicado.

Israel bombardeia a Faixa de Gaza após o início da ofensiva-surpresa do Hamas no sul de Israel, no sábado, que já deixou mais de 700 mortos.

Mais de uma centena de israelenses foram feitos reféns e levados para Gaza pelos combatentes do Hamas, segundo o ministério israelense de Relações Exteriores.

az-rsc-jd/mib/bfi/hme/meb/an/mvv/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias