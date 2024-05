Hamas alega ter encontrado 3ª vala comum em hospital em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 8 MAI (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta quarta-feira (8) que equipes médicas encontraram uma terceira vala comum dentro do hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza, com dezenas de mortos.

De acordo com as autoridades do enclave palestino, aos menos 49 corpos foram recuperados até o momento. “As equipes médicas localizaram uma terceira vala comum dentro do Complexo Médico Al-Shifa e foram exumados, até ao momento, 49 pessoas”, diz o comunicado divulgado no Telegram.

A nota destaca ainda que as operações de retirada dos corpos ainda não terminaram e acusam as tropas israelenses de “executarem quase 400 civis, incluindo profissionais de saúde, administrativos, feridos, doentes e deslocados”.

A descoberta eleva para sete o número de fossas comuns localizadas até agora dentro dos hospitais de Gaza, tendo em vista que uma vala foi encontrada no hospital Kamal Aduan, três em Al-Shifa e outras três no hospital Nasser, segundo as autoridades locais.

Negociações – Paralelamente, representantes do Hamas informaram que as negociações no Cairo terminaram e que o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, “regressou à estaca zero”, conforme publicação no jornal Haaretz, citando também uma fonte israelense.

Segundo os relatos, não houve “nenhum avanço” nas negociações na capital egípcia.

Por fim, o Hamas reforçou que os seus membros estavam a combater as tropas israelenses a leste de Rafah. (ANSA).