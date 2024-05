Hamas afirma que proposta de trégua tem 3 fases com meta de cessar-fogo permanente

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2024 - 17:11 Para compartilhar:

A proposta de trégua na Faixa de Gaza aceita pelo Hamas tem três fases e a meta de um cessar-fogo permanente, declarou, nesta segunda-feira (6), um alto dirigente do movimento islamista palestino à emissora Al Jazeera.

O plano contempla três etapas, cada uma com duração de 42 dias, e inclui a retirada completa do Exército israelense da Faixa de Gaza, a volta dos deslocados e uma troca dos reféns ainda em cativeiro no território palestino por presos palestinos em Israel, com o objetivo de alcançar um “cessar-fogo permanente”, disse Khalil al-Hayya à emissora catari.

O Hamas declarou horas antes ter informado Catar e Egito que aceita a proposta apresentada pelos dois países para um cessar-fogo no território palestino, devastado após sete meses de guerra.

Um alto dirigente do grupo islamista disse à AFP que “agora a bola está no campo de Israel”, que pode optar “entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou colocar entraves no mesmo”.

Em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza e onde o Exército israelense ordenou a evacuação de parte da cidade para uma operação militar iminente, a multidão comemorou o anúncio do Hamas.

