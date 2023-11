AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2023 - 8:28 Para compartilhar:

O vice-ministro da Saúde do governo do Hamas anunciou nesta segunda-feira(13) a morte de “sete bebês prematuros” e “27 pacientes em cuidados intensivos” desde sábado devido à falta de eletricidade no hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza, bombardeado e cercado por Israel.

Os combates entre o Exército israelense e o Hamas palestino se concentram no norte da Faixa de Gaza, onde os hospitais estão agora “fora de serviço”, segundo Yusef Abu Rish.

