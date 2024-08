Hamas acusa Netanyahu de ‘obstruir’ acordo de cessar-fogo em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2024 - 16:34 Para compartilhar:

O Hamas acusou neste domingo (18) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de “obstruir” um acordo de cessar-fogo em Gaza após a última rodada de negociações em Doha.

“Consideramos Benjamin Netanyahu plenamente responsável pelo fracasso dos esforços dos mediadores, por obstruir um acordo e pelas vidas dos reféns, que correm o mesmo perigo que nosso povo” com os contínuos bombardeios na Faixa de Gaza, disse o movimento islamista palestino em um comunicado.

Os Estados Unidos apresentaram na sexta-feira uma nova proposta de compromisso, após dois dias de conversas em Doha entre mediadores americanos, cataris e egípcios com Israel.

A proposta “responde às condições estabelecidas por Netanyahu, em particular sua negativa a um cessar-fogo permanente e a uma retirada total da Faixa de Gaza”, segundo o Hamas.

O primeiro-ministro israelense também “estabeleceu novas condições sobre a troca de prisioneiros e voltou atrás em outros pontos, impedindo assim a conclusão do acordo”, acrescenta o comunicado.

Pouco antes, Netanyahu denunciou a “rejeição obstinada” do movimento islamista em alcançar uma trégua, pedindo para que a pressão “se voltasse ao Hamas” e “não para o governo israelense”, às vésperas de uma reunião com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que chegou a Tel Aviv neste domingo para impulsionar uma tentativa de acordo.

No comunicado, o Hamas reiterou “seu compromisso com o acordado em 2 de julho, baseado na declaração de (Joe) Biden e na resolução do Conselho de Segurança”, pedindo aos mediadores “que assumam suas responsabilidades e forcem a ocupação a cumprir o acordado”.

A primeira fase do plano do presidente americano prevê uma trégua de seis semanas, acompanhada por uma retirada israelense das áreas densamente povoadas de Gaza e a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro.

A segunda fase inclui uma retirada total israelense de Gaza.

