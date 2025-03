Hamas acusa Israel de violar trégua com ataque no norte de Gaza

TEL AVIV, 15 MAR (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas acusou Israel de cometer uma “grave violação” do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza devido à morte de nove pessoas em um bombardeio no norte do enclave palestino neste sábado (15).

Segundo as Forças de Defesa Israelenses (IDF), o ataque atingiu Beit Lahia e mirou “dois terroristas que utilizam um drone que representava um risco para as tropas na zona”. Em seguida, outros combatentes coletaram os equipamentos e subiram em um veículo, mas também foram alvejados, segundo o Exército.

Já a agência de notícias palestina Shehab diz que nove pessoas morreram, incluindo pelo menos três jornalistas. “Foi um massacre horrível”, afirmou o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem.

A primeira fase do cessar-fogo em Gaza terminou em 1º de março, mas as negociações para a segunda etapa estão travadas.

Ainda assim, ao menos oficialmente, a trégua segue em vigor.

O Hamas disse estar disposto a soltar o refém Edan Alexander, que tem dupla cidadania americana e israelense, e restituir os corpos de quatro sequestrados mortos, em troca da libertação de mais prisioneiros palestinos.

Cerca de 60 pessoas raptadas nos atentados de 7 de outubro de 2023 continuam sob poder do grupo fundamentalista em Gaza.

(ANSA).