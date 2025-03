Hamas acusa Israel de romper acordo de cessar-fogo em Gaza

DOHA, 3 MAR (ANSA) – O grupo fundamentalista Hamas acusou Israel nesta segunda-feira (3) de tentar romper o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A declaração, feita através de um vídeo em Doha, no Catar, ocorre após o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, suspender a entrada de ajuda humanitária no enclave e prometer o corte de energia e água na região.

“A ocupação [israelense] pressiona para que as coisas voltem à estaca zero e para derrubar o acordo através das alternativas que propõe”, afirmou Osama Hamdan, alto funcionário do Hamas, na mensagem em vídeo.

Segundo o ministro das Finanças de Israel, o radical Bezalel Smotrich, “a decisão de interromper o ingresso da ajuda humanitária na Faixa de Gaza é o primeiro passo na direção certa”.

“A próxima fase será um corte na eletricidade e na água em Gaza, seguido de um ataque massivo, letal e rápido que levará à conquista do território e ao encorajamento do plano de Trump para a migração da população”, disse, referindo-se ao desejo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de remover a população palestina da Faixa de Gaza.

A primeira etapa do cessar-fogo assinado entre Hamas e Israel encerrou-se em 1º de março, porém o grupo islâmico mantém ainda cerca de 60 reféns no enclave. “Estamos nos preparando para as próximas fases da guerra de renascimento”, declarou Netanyahu em discurso no Parlamento. (ANSA).