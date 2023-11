Hamas acusa Israel de bombardear comboio de ambulâncias em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2023 - 15:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 3 NOV (ANSA) – O Ministério da Saúde do grupo fundamentalista islâmico Hamas informou nesta sexta-feira (3) que Israel bombardeou um comboio de ambulâncias na Faixa de Gaza.

Em um comunicado, o Hamas afirmou que os veículos foram atacados pelas forças israelenses enquanto saía do hospital Shifa para a passagem de Rafah.

A nota acrescenta que a ação deixou dezenas de pessoas mortas e feridas nas proximidades da entrada da unidade, mas sem informar a quantidade de vítimas.

O grupo também acusou Israel de atacar uma área que fica nas proximidades do hospital Al-Quds.

As Forças de Defesa de Israel, por sua vez, acusaram o Hamas de “controlar o combustível” do hospital Shifa, que fica no bairro North Rimal, na cidade e Gaza.

Muhammad Abu Silmeyeh, diretor da unidade, disse recentemente em uma entrevista à Al Jazeera que a situação do local não é nada bom, pois está “sem suprimentos médicos” e com o necrotério “totalmente lotado”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias