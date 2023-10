Hamas aceitaria trocar reféns por fim de bombardeios, diz Irã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 10:01 Compartilhe

TEL AVIV, 16 OUT (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas estaria disposto a libertar os cerca de 200 reféns sob seu poder caso Israel interrompa os bombardeios contra a Faixa de Gaza.

A informação foi dada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, citado pelo jornal Times of Israel. Segundo o dirigente iraniano, expoentes da facção palestina “disseram que estão prontos para tomar as medidas necessárias para a libertação de civis”.

“Mas, do ponto de vista deles, tais medidas exigem preparativos impossíveis de se realizar sob os bombardeios diários dos sionistas contra várias partes de Gaza”, acrescentou Kanaani.

O Irã é aliado do Hamas, mas nega qualquer envolvimento com a incursão sem precedentes realizada pelo grupo em Israel em 7 de outubro.

Até o momento, o governo israelense negou qualquer hipótese de cessar fogo com o Hamas e promete erradicar o poder militar da organização.

O conflito já contabiliza cerca de 4,15 mil mortos, sendo 2,75 mil do lado palestino e 1,4 mil do lado israelense. (ANSA).

