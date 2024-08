Hamas: 16 mil crianças morreram em Gaza desde início da guerra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 AGO (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta segunda-feira (12) que mais de 16, 4 mil crianças foram mortas pelas forças israelenses na Faixa de Gaza desde o início da guerra no enclave palestino, em outubro de 2023.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Hamas, conforme relatado pela Al Jazeera.

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, o conflito com Israel já deixou um total de 39.897 pessoas mortas, sendo 16.456 crianças e 11.088 mulheres. Todas as vítimas morreram durante 3.486 ataques.

Somente no último período de 24 horas, 107 cidadãos foram mortos no conflito na Faixa de Gaza. Ao todo, 92.152 palestinos estão feridos, acrescentou a mesma fonte. (ANSA).