Halle Berry diz que precisou mudar vestido após novas regras do Festival de Cannes

Halle Berry precisou mudar de última hora o vestido que usaria na primeira noite do Festival de Cannes, que tem início nesta terça-feira, 13, e vai até 24 de maio. A atriz integra o júri oficial da 78ª edição. A organização do evento comunicou na segunda, 12, a apenas um dia da abertura, mudanças no dress code para 2025.

No site oficial, o Festival estabeleceu o banimento de “nudez” e “trajes volumosos” que “atrapalhem o tráfego de convidados” durante o tapete vermelho, também válido para “qualquer outra área do evento”. De acordo com o comunicado, a decisão em relação a nudez foi tomada por “questão de decência”.

Halle revelou a mudança durante uma coletiva de imprensa do júri de Cannes. “Eu tinha um vestido incrível do [Guarav] Gupta que não posso usar hoje à noite porque a cauda é muito grande. Não vou quebrar as regras. A parte da nudez também provavelmente é uma boa regra”, disse a atriz, segundo a Variety.

O júri do Festival de Cannes 2025 é presidido pela atriz francesa Juliette Binoche. Além dela e de Halle Berry, também integram o grupo o ator americano Jeremy Strong, a atriz italiana Alba Rohrwacher, a escritora e jornalista franco-marroquina Leïla Slimani, e os diretores Payal Kapadia (Índia), Hong Sang-soo (Coreia do Sul), Dieudo Hamadi (Congo) e Carlos Reygadas (México).