Halle Bailey mostra indignação após exposição do filho: ‘Fico extremamente chateada’

Halle Bailey mostrou seu descontentamento com seu ex-namorado, DDG, nas redes sociais após ele expor o filho do casal em uma live. Na rede social X, antigo Twitter, a atriz disse que estava bastante chateada por não ter sido informada sobre a aparição do filho antecipadamente.

Tudo começou após o rapper Darryl Dwayne, popularmente conhecido como DDG, ser convidado pelo streamer Kai Cenat a aparecer em seu canal na Twitch, levando seu filho, Halo, para a transmissão. Em um dos momentos, ele chegou a colocar a criança em um saco de lixo.

Enquanto os três ainda estavam ao vivo, a cantora foi até as redes sociais para desaprovar o acontecido: “Oi, pessoal. só para vocês saberem, estou fora da cidade e não aprovo que meu bebê seja uma transmissão hoje à noite.”

Após a publicação da mensagem no X, a atriz recebeu uma enxurrada de comentários mistos sobre sua posição. Algumas pessoas a criticaram, já que ela costuma postar várias fotos do filho em suas redes sociais, enquanto outros seguidores de Halle entenderam que o bebê ter sido colocado em um saco de lixo é inadmissível.

Com a repercussão do caso, a protagonista de “A Pequena Sereia” (2023), decidiu desativar seus perfis nas redes sociais.

O casal ficou junto de janeiro de 2022 a outubro de 2024, menos de um ano após o nascimento de Halo. Ao anunciar a separação, os dois divulgaram um comunicado em conjunto: “Apesar das mudanças em nosso relacionamento, nosso amor um pelo outro continua profundo e verdadeiro. Ainda somos melhores amigos e nos adoramos”.