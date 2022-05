‘Halftime’: Netflix divulga trailer de documentário sobre Jennifer Lopez

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (18) o trailer de ‘Halftime’, o trailer do novo documentário sobre a vida da cantora Jennifer Lopez. O vídeo mostra os altos e baixos da carreira da artista.

O filme contará com depoimentos de Ben Affleck, seu atual noivo, e mostrará como a cantora fora pressionada e questionada pelo relacionamento com o ator. Outro ponto importante apresentado no trailer é o quão esnobada Lopez se sentiu ao não ser indicada ao Oscar em 2019 por sua atuação em ‘As Golpistas’.





“Eu vivia sob os olhos do público e realmente acreditava muito no que eles diziam”, diz Lopez no início da prévia.

A direção fica por conta de Amanda Micheli, indicada ao Oscar 2008 na categoria de Melhor Documentário em Curta-metragem por ‘La Corona’. A estreia será no dia 14 de junho, na Netflix.

Confira: