Halep vence na estreia em Indian Wells e Stephens perde para tenista suíça

Número 2 do mundo, Simona Halep começou com vitória a sua participação no Torneio de Indian Wells. Nesta sexta-feira, a romena superou a checa Barbora Strycova, a 50ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 26 minutos.

Esta foi a quinta vitória de Halep em cinco duelos com Strycova, que nunca tirou nenhum set da tenista romena, que pode deixar Indian Wells como líder do ranking mundial, em disputa que também envolve a japonesa Naomi Osaka, a atual número 1 do mundo, e as checas Petra Kvitova e Karolina Pliskova.

A próxima adversária de Halep será a ucraniana Kateryna Kozlova, 114ª do ranking, que derrotou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, número 34 do mundo, por 6/4, 2/6 e 6/0.

Além de Halep, outras cabeças de chave que se deram bem nesta sexta-feira em Indian Wells foram a australiana Ashleigh Barty (12ª), a espanhola Garbiñe Muguruza (20ª), a ucraniana Jelana Ostapenko (22ª) e a chinesa Qiang Wang (18ª).

Em compensação, a norte-americana Sloane Stephens, a quarta pré-classificada, foi facilmente superada pela suíça Stefanie Voegele por 6/3 e 6/0. A tenista dos Estados Unidos cometeu 32 erros não-forçados diante da rival, que agora está em vantagem de 4 a 1 no confronto dreito.

Stephens não foi a única favorita a ser eliminada nesta sexta-feira no Torneio de Indian Wells. A russa Daria Kasatkina (14ª), finalista no ano passado, perdeu para a checa Marketa Vondrousova por 6/2 e 6/1, a francesa Caroline Garcia (19ª) caiu para a norte-americana Jennifer Brady por 6/3, 3/6 e 6/0, a taiwanesa Su-Wei Hsieh (27ª) foi massacrada pela britânica Johanna Konta por 6/0 e 6/2, e a romena Mihaela Buzarnescu (29ª) perdeu para a australiana Daria Gavrilova por duplo 6/2.