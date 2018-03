Halep vence chinesa e avança às quartas de final em Indian Wells

A romena Simona Halep ficou mais perto de garantir a permanência no topo do ranking nesta terça-feira ao derrotar a chinesa Quiang Wang pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em apenas 1h15min de duelo, em Indian Wells. A número 1 do mundo precisa de mais duas vitórias para assegurar a posição.

Campeã da competição norte-americana há três anos, Halep vem ganhando embalo gradualmente na quadra dura de Indian Wells. Nesta terça, ela fez sua melhor partida desde a estreia. Sem sofrer maiores ameaças, dominou a 55ª colocada do ranking ao longo dos dois sets do duelo.

No primeiro, Halep chegou a perder o saque por duas vezes, mas fez valer a maior experiência em jogos deste nível para faturar três quebras e abrir vantagem no placar. No segundo, voltou a levar uma quebra, mas foi o único game perdido na parcial. Com quatro quebras de saque, a romena fechou o set e sacramentou a vitória.

Nas quartas de final, a tenista da Romênia vai enfrentar a croata Petra Martic, que venceu a checa Marketa Vondrousova também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).

Em Indian Wells, Halep precisa ao menos chegar na final para assegurar o número 1 do mundo. Com chances de desbancar a romena, a dinamarquesa Caroline Wozniacki precisa faturar o título e ainda torcer por uma queda da rival antes da decisão para retomar a posição.