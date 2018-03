Halep e Venus caem na semi e Kasatkina encara Osaka na decisão em Indian Wells

As surpresas deram o tom na semifinal do Torneio de Indian Wells na noite desta sexta-feira. Tanto a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, como a norte-americana Venus Williams, oitava do ranking da WTA, foram eliminadas e estão fora da decisão.

Principal favorita do torneio disputado nos Estados Unidos, Halep teve atuação decepcionante e caiu para a surpreendente japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Com apenas 20 anos e ocupando a 44ª posição do ranking, Osaka já despachara antes tenistas consagradas como Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska e Karolina Pliskova. Ela tenta agora conquistar o seu primeiro título da carreira.

E sua adversária na final será outra tenista surpreendente: a russa Daria Kasatkina, também de 20 anos e 19ª do mundo. Para chegar à decisão, ela teve um duelo difícil contra Venus, mas ganhou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5.

Foi a quarta vitória consecutiva de Kasatkina diante de uma Top 15 do ranking em Indian Wells – derrotara antes a alemã Angelique Kerber, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a local Sloane Stephens. Campeã do Torneio de Charleston, em 2017, ela busca o seu segundo título na carreira.