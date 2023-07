Haiti saúda anúncio do Quênia sobre força de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2023 - 18:51 Compartilhe

O Ministério das Relações Exteriores do Haiti recebeu “com grande interesse” o anúncio do Quênia, que se disse pronto para liderar uma força multinacional de segurança no país caribenho, assolado pela violência e fome.

“O Haiti aprecia essa manifestação de solidariedade africana”, disse o chanceler Jean Victor Généus, em comunicado publicado neste domingo no site da pasta.

O Quênia anunciou ontem sua disposição de liderar uma força multinacional no Haiti e enviar 1.000 policiais caso sua oferta seja aceita.

A proposta necessita de um mandato do Conselho de Segurança da ONU, bem como do consentimento das autoridades locais, informou a chancelaria queniana.

“Nas próximas semanas, está prevista uma missão de avaliação por parte de uma equipe operacional da polícia queniana”, informou a chancelaria, destacando que isto permitirá obter informações e orientar o mandato em função das necessidades em campo.

O Haiti receberá “com beneplácito” essa primeira missão, ressaltou o ministério neste domingo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, haviam pedido à comunidade internacional que interviesse para ajudar a polícia haitiana a combater as gangues, que controlam 80% da capital daquele país, Porto Príncipe.

O Quênia já enviou forças de apoio à paz a países como República Democrática do Congo e Somália.

