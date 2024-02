Hairstylist revela segredos capilares de Yasmin Brunet e dá dicas para seguir em casa

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 08/02/2024 - 11:54 Para compartilhar:

Yasmin Brunet também é conhecida como “sereia”, e um dos motivos é o seu longo cabelo loiro. Em fevereiro de 2022, ela lançou uma marca própria de cosméticos veganos, Yasmin Beauty. Fora do “BBB24”, a modelo e atriz realiza cuidados com produtos e tratamentos específicos para manter a coloração em dia e os fios saudáveis.

Romeu Felipe, hairstylist, CEO do salão de beleza Rom.concept e responsável pelos cuidados com o cabelo de Yasmin há oito anos, garante que a modelo é disciplinada. “Faço um trabalho gradativo de mechas com ela, para preservar a saúde dos fios. Levo de duas a quatro sessões para chegar no loiro dela”, conta.

Quando feita sem os devidos cuidados, a coloração capilar pode ser prejudicial, resultando em quebra e queda. Por isso, além de alternar as sessões, Romeu realiza um protocolo exclusivo de cronograma capilar para Yasmin Brunet, baseado em reconstrução, hidratação e nutrição, a fim de manter o cabelo sempre forte e saudável.

Os cuidados, entretanto, não se restringem ao salão de beleza. No dia a dia, Yasmin realiza manutenção com uso de óleo capilar e umectação sempre no dia anterior à lavagem, para deixar os fios mais flexíveis e resistentes, além de promover brilho e força. “Um segredo é que ela escova o mínimo possível e usa o mínimo possível de ferramentas térmicas para evitar que danifique os fios”, revela Romeu.

Dicas para manter o cabelo saudável em casa

Para quem almeja conquistar fios loiros e saudáveis como o de Yasmin Brunet, o hairstyle orienta: “Primeira dica é que [a coloração ou descoloração] precisa ser de forma gradativa, para manter a saúde do cabelo. Por mais que a Yasmin seja muito loira, a gente mantém um tom sempre que esteja na paleta dela, um tom mais dourado”.

“Outra dica é ir semanalmente ou pelo menos quinzenalmente no salão fazer tratamentos, e buscar bons produtos para a necessidade daquele cabelo”, complementa.

Em casa, Romeu destaca a importância de usar máscara de hidratação, nutrição e reconstrução. “E a dica de ouro é misturar a máscara com um óleo capilar e ficar com uma touca para ativar ainda mais”, finaliza.

